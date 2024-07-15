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Начало матча Аргентина – Колумбия отложили на 83 минуты из-за беспорядков – на стадион попали безбилетники

Начало матча Аргентина – Колумбия отложили на 83 минуты из-за беспорядков – на стадион попали безбилетники

По данным ESPN, на «Хард Рок Стэдиум», где проходит финал Кубка Америки, попали безбилетники, поэтому болельщики с билетами долго не могли получить доступ к арене, вмещающей 65 тысяч зрителей.

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