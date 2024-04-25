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Военкор Руденко показал кадры уничтожения САУ Paladin ВСУ под Часовым Яром

Военкор Руденко показал кадры уничтожения САУ Paladin ВСУ под Часовым Яром

Российские военные уничтожили переданную Западом Киеву САУ Paladin американского производства в окрестностях Часова Яра, сообщил в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Андрей Руденко, опубликовавший кадры поражения техники противника.

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