Военкор Руденко показал кадры уничтожения САУ Paladin ВСУ под Часовым Яром

Российские военные уничтожили переданную Западом Киеву САУ Paladin американского производства в окрестностях Часова Яра, сообщил в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Андрей Руденко, опубликовавший кадры поражения техники противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии