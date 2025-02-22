ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, подчеркнув, что этот праздник является символом героической истории России и подвигов бойцов, которые сражались за родину.
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