9 пожаров потушили в Нижегородской области 29 августа

9 возгораний потушили за прошедшие сутки, 29 августа, на территории Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Устроившую погром...
- Попытки дискредит...
- N Более 7 тысяч пья...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым