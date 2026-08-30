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Нижегородская правда

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9 пожаров потушили в Нижегородской области 29 августа

9 пожаров потушили в Нижегородской области 29 августа

9 возгораний потушили за прошедшие сутки, 29 августа, на территории Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

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