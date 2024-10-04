Экономист предупредила об опасных последствиях повального снижения цен

Снижение цен на товары и услуги кажется благом, но только на первый взгляд: длительная устойчивая дефляция для экономики носит негативный характер, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
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