Мадуро сравнил беспорядки в Венесуэле с "цветными революциями"

REUTERS/Samir Aponte Беспорядки в Венесуэле, возникшие на фоне прошедших 29 июля президентских выборов, проходят "по образу" так называемых "цветных революций", заявил переизбранный президент страны Николас Мадуро.
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