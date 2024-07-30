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Мадуро сравнил беспорядки в Венесуэле с "цветными революциями"

Мадуро сравнил беспорядки в Венесуэле с "цветными революциями"

REUTERS/Samir Aponte Беспорядки в Венесуэле, возникшие на фоне прошедших 29 июля президентских выборов, проходят "по образу" так называемых "цветных революций", заявил переизбранный президент страны Николас Мадуро.

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