Раскопки обнаружили инновационную технологию древних шумеров

В древнем городе Гирсу, расположенном недалеко от современного города Насирия на юге Ирака, в ходе недавних раскопок, проведенных Британским музеем, выяснилось, что древние шумеры изобрели «спасительный для цивилизации» водный канал 4000 лет назад, сообщает «Аrkeonews».
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