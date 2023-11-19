Раскопки обнаружили инновационную технологию древних шумеров

В древнем городе Гирсу, расположенном недалеко от современного города Насирия на юге Ирака, в ходе недавних раскопок, проведенных Британским музеем, выяснилось, что древние шумеры изобрели «спасительный для цивилизации» водный канал 4000 лет назад, сообщает «Аrkeonews».