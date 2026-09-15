Юрист раскрыл, что гаишник сделает с водителем, если не обнаружит аптечки в авто

Медикаменты и средства первой помощи в машине всё ещё необходимо иметь, но наказать водителя за их отсутствие по административной статье инспектор ГИБДД не вправе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Наследник партэли...
- МП Названы бренды са...
- ДР Автоэксперт Хайце...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым