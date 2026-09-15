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Авто - Мото - Новости

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Юрист раскрыл, что гаишник сделает с водителем, если не обнаружит аптечки в авто

Юрист раскрыл, что гаишник сделает с водителем, если не обнаружит аптечки в авто

Медикаменты и средства первой помощи в машине всё ещё необходимо иметь, но наказать водителя за их отсутствие по административной статье инспектор ГИБДД не вправе.

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