«Кому ты нужна такая?» Противоречивые требования современных мужчин

Какой-то рэпер MACAN (?) 22-х лет от роду, который внешне похож на «четких пацанов» времен моей молодости, а внутренне, как мне показалось, – на тыкву, решил высказаться по поводу того, как видит свою будущую жену.
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