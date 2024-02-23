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«Кому ты нужна такая?» Противоречивые требования современных мужчин

«Кому ты нужна такая?» Противоречивые требования современных мужчин

Какой-то рэпер MACAN (?) 22-х лет от роду, который внешне похож на «четких пацанов» времен моей молодости, а внутренне, как мне показалось, – на тыкву, решил высказаться по поводу того, как видит свою будущую жену.

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Комментарии
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Владимир Соколов
ох глупая баба)))гуляют с доступными пусть и за деньги .а женятся на удобных)) и тут автор рекламирует доступность бабы 😂
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11 час.

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