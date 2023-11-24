Полицейские Уссурийска провели профилактическое мероприятие "Дети России"

В рамках проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России" сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску провели лекцию для студентов Уссурийского медицинского колледжа, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ОМВД России по г.