Депутат ГД Леонов предупредил россиян о мошенничестве с медицинскими картами

Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников поликлиник и сообщают о необходимости замены бумажной медицинской карты на электронную, вынуждая их назвать конфиденциальные данные, необходимые для взлома личного кабинета на портале "Госуслуги".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии