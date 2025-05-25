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Газета.ру

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Депутат ГД Леонов предупредил россиян о мошенничестве с медицинскими картами

Депутат ГД Леонов предупредил россиян о мошенничестве с медицинскими картами

Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников поликлиник и сообщают о необходимости замены бумажной медицинской карты на электронную, вынуждая их назвать конфиденциальные данные, необходимые для взлома личного кабинета на портале "Госуслуги".

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