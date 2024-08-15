СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ: КУДА ДЕЛИСЬ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ ПОД КУРСКОМ?

Вячеслав Денисов

Некоторое время назад с упоением рассказывали о воровстве на строительстве пограничных укреплений у скакуасов. У нас, оказывается, ещё покруче воруют. И, пока, также, без особых последствий! У нас к ворам отношение снисходительное...