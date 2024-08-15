БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 293 подписчика

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СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ: КУДА ДЕЛИСЬ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ ПОД КУРСКОМ?

СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ: КУДА ДЕЛИСЬ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ ПОД КУРСКОМ?

Спустя более чем неделю после бесцеремонного вторжения врага в Курскую область стали вскрываться, мягко говоря, странные детали.

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Комментарии
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Ирина52
В фактически ВОЕННЫХ условиях в подобных ситуациях НАДО ВВОДИТЬ РАССТРЕЛ.
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13 час.
Вячеслав Денисов
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