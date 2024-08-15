Спустя более чем неделю после бесцеремонного вторжения врага в Курскую область стали вскрываться, мягко говоря, странные детали.
СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ: КУДА ДЕЛИСЬ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ ПОД КУРСКОМ?
Комментарии
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Ирина52
В фактически ВОЕННЫХ условиях в подобных ситуациях НАДО ВВОДИТЬ РАССТРЕЛ.
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13 час.
Вячеслав Денисов
Некоторое время назад с упоением рассказывали о воровстве на строительстве пограничных укреплений у скакуасов. У нас, оказывается, ещё покруче воруют. И, пока, также, без особых последствий! У нас к ворам отношение снисходительное...
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12 час.
Maxim
Подписантов всех договоров - почему не избрали меру пресечения заключением под стражу?
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6 час.
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