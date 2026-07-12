Мария Захарова анонсировала укрепление связи России и Марокко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью Barlaman Today, что российско-марокканская дружба и сотрудничество будут и дальше укрепляться, развивая экономические связи в сферах возобновляемой энергетики, водных ресурсов и транспорта.
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