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Царьград

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Мария Захарова анонсировала укрепление связи России и Марокко

Мария Захарова анонсировала укрепление связи России и Марокко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью Barlaman Today, что российско-марокканская дружба и сотрудничество будут и дальше укрепляться, развивая экономические связи в сферах возобновляемой энергетики, водных ресурсов и транспорта.

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