Посол Германии покинул здание МИД РФ без комментариев

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф покинул здание российского МИДа, куда был вызван из-за разговора немецких военных об атаке на Крымский мост, без комментариев журналистам, передает корреспондент «Известий» 4 марта.
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