Защиту врачей от "пациентского экстремизма" обсудят в Госдуме

Ежегодно поступает около шести тысяч обращений с жалобами на врачей В Госдуме обсудят, как защитить врачей, которые уходят из профессии из-за необоснованных жалоб пациентов и общей незащищенности медработников, пишет "Парламентская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии