Депутат ГД Шеремет: при ударе по Patriot в ДНР могли ликвидировать военных США

В результате уничтожения ВС РФ двух ЗРК Patriot в ДНР могли быть ликвидированы американские военные. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, слова которого передает РИА Новости.
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