Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Власть начнёт завинчивать гайки мигрантам": Активистка, угадавшая, что будет с приезжими после теракта в "Крокусе", снова "вангует"

"Власть начнёт завинчивать гайки мигрантам": Активистка, угадавшая, что будет с приезжими после теракта в "Крокусе", снова "вангует"

Фото: Царьград Активистка Александра Машкова объяснила, как захват ИК-19 может отразиться на мигрантах в России: "Власть начнёт завинчивать гайки.

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