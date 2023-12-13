Многие знают, что Международный олимпийский комитет (МОК) пока не дал согласия на участие российских спортсменов в предстоящей в Париже летней олимпиаде 2024.
Откажутся ли наши спортсмены от чести, Родины и флага?
Комментарии
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Сергей Туренко
Если за свой счет, то пускай едут без флага и гимна. А за счет государства таких услуг не должно быть если не будет флага и гимна на случай победы. Это унижение для великой страны.
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7 час.
Николай Арзамасцев
Вижу нормальный вариант: поехать без статуса, заработать любую медаль и на пьедестале развернуть флаг России! Дисквалифицируют, зато результат останется в истории и уважуха от россиян.
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5 час.
ИП
Игорь Петров
Это предатели!
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4 час.
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