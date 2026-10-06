Жителя Юрьев-Польского района обвиняют в фиктивной регистрации девяти человек

Мужчина купил ветхий дом, но зарегистрировал там 9 человек, которые фактически не проживали. Максимальное наказание по статье о фиктивной регистрации — до трёх лет лишения свободы.
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