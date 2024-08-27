Иран уже активно помогает России автозапчастями: поставки взлетели на 450% за последние два года

Поставки запасных частей для автомобилей из Ирана в Россию выросли на 450% за последние два года и достигли $66 млн, о чем сообщили представители иранских автомобильных корпораций на выставке MIMS Automobility Moscow.
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