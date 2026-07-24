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Наш потерянный мир

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Бойцы ВС РФ уничтожили направлявшиеся в сторону Донецка дроны ВСУ

Бойцы ВС РФ уничтожили направлявшиеся в сторону Донецка дроны ВСУ

Военнослужащие поста воздушного наблюдения 838-го отдельного зенитного ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили несколько ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа направлявшихся в сторону Донецка.

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