Кабмин выделит допсредства на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ

Власти направят нескольким регионам дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные на сайте Правительства России.
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