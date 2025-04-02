Amnesty International призвала Венгрию арестовать Биньямина Нетаньяху

Международная правозащитная организация Amnesty International во вторник, 1 апреля, призвала Венгрию арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который посетит страну ЕС по приглашению своего венгерского коллеги Виктора Орбана.
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