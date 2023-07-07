smi.today

4 409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Бред. Зачистку вовсе не обязательно делать именно масштабную. Достаточно зачищать по одному, нелояльному к России чин...Эксперт объяснил,...
  • Сергей Евменеев
    За отдых в Турции брать с тургандонов налог 1000%. И за ввоз турецкого дерьма на рынок 2000% налогаЭрдоган разразилс...
  • саша дмитренко
    этот  придурок  в  экономике-как  свинья  в  апельсинах  разбирается«Мятеж Набиуллино...

Эксперт объяснил, почему Путин пока не увольняет либералов

Эксперт объяснил, почему Путин пока не увольняет либералов

Государственное управление — это очень тонкий и деликатный процесс, к которому нельзя подходить с горячей головой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
LD
Leon Dan
🙂👍
Ответить
15 час.
АА
Алекс Архипов
Одна ОПГ.И не он решает.
Ответить
15 час.
Leonid PlиGin
Бред. Зачистку вовсе не обязательно делать именно масштабную. Достаточно зачищать по одному, нелояльному к России чиновнику или объекту. К примеру, оставить Ельцинд-центр, но поменять в нём персонал, чтобы там рассказывали детям о пьянстве и предательстве дорвавшегося до власти негодяя, разрушившего вопреки воле народа СССР. Потом можно убрать Пескова, целовавшего ручку певичке, назвавшей русский народ быдлом. Потом, можно заменить Грефа, чтобы банк России работал не на Америку, а на свою страну. Не сразу. Всё постепенно. Тогда, глядишь, через год государство России начнёт ассоциироваться со словом &quot;Родина&quot;.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх