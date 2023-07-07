Эксперт объяснил, почему Путин пока не увольняет либералов

Leonid PlиGin

Бред. Зачистку вовсе не обязательно делать именно масштабную. Достаточно зачищать по одному, нелояльному к России чиновнику или объекту. К примеру, оставить Ельцинд-центр, но поменять в нём персонал, чтобы там рассказывали детям о пьянстве и предательстве дорвавшегося до власти негодяя, разрушившего вопреки воле народа СССР. Потом можно убрать Пескова, целовавшего ручку певичке, назвавшей русский народ быдлом. Потом, можно заменить Грефа, чтобы банк России работал не на Америку, а на свою страну. Не сразу. Всё постепенно. Тогда, глядишь, через год государство России начнёт ассоциироваться со словом "Родина".