Орешкин заявил о мировом лидерстве России во внедрении платформ и ИИ

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов» 28 июля заявил, что Россия демонстрирует одни из лучших в мире результатов по практическому внедрению платформенных решений и искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии