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ИА Регнум

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Орешкин заявил о мировом лидерстве России во внедрении платформ и ИИ

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов» 28 июля заявил, что Россия демонстрирует одни из лучших в мире результатов по практическому внедрению платформенных решений и искусственного интеллекта.

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