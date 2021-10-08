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«Известия»: к концу 2021 года непродовольственные товары в России подорожают на 7,2%

«Известия»: к концу 2021 года непродовольственные товары в России подорожают на 7,2%

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в К концу 2021 года больше всего увеличатся цены на непродовольственные товары, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз отдельных показателей инфляции, подготовленный Минэкономразвития.

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