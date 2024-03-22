Подполковник Марочко: на Сватовско-Кременском участке «азовцы» казнили людей

Украинские боевики начали устраивать казни на Сватовско-Кременском направлении. Об этом рассказал ветеран боевых действий, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии