Ночной халяль, брат: в Москве открылся первый исламский клуб для мусульман

Avia.pro - СМИ В столичной индустрии развлечений и ночной жизни зафиксировано уникальное и беспрецедентное событие, которое уже успело вызвать бурные обсуждения в социальных сетях и среди представителей религиозных общин.
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