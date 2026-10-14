Ночной халяль, брат: в Москве открылся первый исламский клуб для мусульман

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Avia.pro - СМИ В столичной индустрии развлечений и ночной жизни зафиксировано уникальное и беспрецедентное событие, которое уже успело вызвать бурные обсуждения в социальных сетях и среди представителей религиозных общин.