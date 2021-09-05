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Почему молодежь перестала уступать место пожилым людям в общественном транспорте

Почему молодежь перестала уступать место пожилым людям в общественном транспорте

Я сам родился и вырос в Советском Союзе, где буквально с 1-го класса нас учили основным социальным правилам.

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Alexp69
Стыдно в 21 веке возить людей, как скот. Общественный транспорт должен обеспечивать комфортные и безопасные условия перевозки пассажиров, и сидячих мест должно хватать всем. Не можете - к чертовой бабушке с рынка, дайте возможность работать тем, кто может. А требовать уступать оплаченное место - свинство.

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