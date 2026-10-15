У автора ролика кто-то загадочным образом воровал пакеты с молоком, оставленные у двери. Установка камеры быстро прояснила ситуацию 😸 Донецкая группа новостей.
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