Особенности психологии в онлайн-гемблинге

Последнее время исследователей заинтересовал вопрос по психологии азартных онлайн игр. В результате проведенных опросов ученые выяснили главные причины, по которым большинство предпочитает играть в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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