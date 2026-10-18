История криминалистической службы берет начало 19 октября 1954 года. За минувшие десятилетия она прошла путь от прокуроров-криминалистов до современного подразделения в составе Следственного комитета России, объединяющего специалистов, способных решать задачи любой сложности.
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