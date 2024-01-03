Гроссмейстер Смагин: шахматистов нужно штрафовать за отказ от рукопожатий

Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о реакциях Международной шахматной федерации (FIDE) на ситуации, когда шахматисты отказываются от рукопожатий перед партиями или после них.
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