Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ЗАКОН ПОДПИСАН

ЗАКОН ПОДПИСАН

Владимир Путин 8 августа подписал закон, согласно которому в случае неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, новоявленный «тожероссиянин» лишается приобретённого гражданства Российской Федерации.

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