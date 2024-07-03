Какие данные используются для таргетирования и как они собираются? Татьяна СоломонТаргетирование – это стратегия маркетинга, которая позволяет компаниям достигать своей целевой аудитории с более точными и персонализированными сообщениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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