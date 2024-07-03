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Какие данные используются для таргетирования и как они собираются?

Какие данные используются для таргетирования и как они собираются?

Какие данные используются для таргетирования и как они собираются? Татьяна СоломонТаргетирование – это стратегия маркетинга, которая позволяет компаниям достигать своей целевой аудитории с более точными и персонализированными сообщениями.

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