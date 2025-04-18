Спецкомиссия подтвердила срыв масштабного нацпроекта в Забайкалье

Специальная правительственная комиссия подтвердила выводы группы парламентского контроля о срыве строительства очистных сооружений на реке Хилок, об этом депутат Госдумы Жанна Рябцева написала в своем Telegram-канале.
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