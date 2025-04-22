«Будем избавляться»: Глава российского региона жёстко высказался о мигрантах

Глава Башкирии Хабиров пообещал выдворять мигрантов, которые не будут следовать российским обычаям и законам.
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