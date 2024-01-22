НАГЛАЯ ПРАВДА Один из современных артистов извращенцев Александр Гудков, выступающий с комедийными пародиями и кривляниями, отметился таким поведением, которое очень ярко в целом характеризует настроения и цели других артистов с прозападной позицией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии