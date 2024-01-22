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Озирался, опасаясь, что попросят "пройти". Обозвавший русских – "узкими" комик приехал в Москву "как на иголках"

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Комментарии
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саша дмитренко
А  ЧТО,над  пресловутым  шаманчиком  и  приколоться  уже  нельзя??
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3 час.
а
айрат
Правильно!
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3 час.
Mark Kapustin
Не рекомендуется, опасно для здоровья.
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2 час.

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