Сегодня после длительного капитального ремонта в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" вновь распахнула свои двери Новоаннинская детская школа искусств.
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Сегодня после длительного капитального ремонта в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" вновь распахнула свои двери Новоаннинская детская школа искусств.