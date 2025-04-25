Подрядчик вернул в бюджет Белева 386 тысяч рублей за неубранные ветки на кладбище

Прокуратурой Белевского района в ходе проверки установлено, что администрация района полностью оплатила индивидуальному предпринимателю работы по муниципальному контракту за спил аварийных и сухостойных деревьев на местных кладбищах.
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