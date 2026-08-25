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Смоленск 2.0

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Смоленщина приняла всероссийский турслёт студентов «Больше, чем путешествие»

Смоленщина приняла всероссийский турслёт студентов «Больше, чем путешествие»

Подробнее о мероприятии масштабного проекта «Смоленск – Молодежная столица России – 2026» рассказал глава региона Василий Анохин Наша область стала местом встречи активных и талантливых студентов со всей страны - на минувшей неделе в «Смоленском Поозерье», на базе экоцентра «Бакланово» в Демидовском округе состоялся всероссийский студенческий туристский слёт «Больше, чем путешествие».

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