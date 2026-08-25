Смоленщина приняла всероссийский турслёт студентов «Больше, чем путешествие»

Подробнее о мероприятии масштабного проекта «Смоленск – Молодежная столица России – 2026» рассказал глава региона Василий Анохин Наша область стала местом встречи активных и талантливых студентов со всей страны - на минувшей неделе в «Смоленском Поозерье», на базе экоцентра «Бакланово» в Демидовском округе состоялся всероссийский студенческий туристский слёт «Больше, чем путешествие».