Скончался автор и продюсер «Полицейской академии»

+ A — Hollywood Reporter: продюсер «Полицейской академии» Пол Маслански умер на 92-м году жизни Ушел из жизни продюсер фильмов «Полицейская академия» и «Возвращение в страну Оз» Пол Маслански, сообщает издание Hollywood Reporter.
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