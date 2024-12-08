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Скончался автор и продюсер «Полицейской академии»

Скончался автор и продюсер «Полицейской академии»

+ A — Hollywood Reporter: продюсер «Полицейской академии» Пол Маслански умер на 92-м году жизни Ушел из жизни продюсер фильмов «Полицейская академия» и «Возвращение в страну Оз» Пол Маслански, сообщает издание Hollywood Reporter.

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