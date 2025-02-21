Утверждены сроки и место строительства еще одной ГЭС в Амурской области и пяти АЭС на Дальнем Востоке Правительство утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергии до 2042 года.
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Утверждены сроки и место строительства еще одной ГЭС в Амурской области и пяти АЭС на Дальнем Востоке Правительство утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергии до 2042 года.
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