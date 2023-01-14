Каждый раз, когда возникает тема "мирных переговоров" в связи с Украиной и очередной записной оптимист начинает токовать по этому поводу, как тот глухарь, который когда заведётся, никого и ничего вокруг не видит, расписывая, какое счастье в том что у страны есть именно он, такой прозорливый и дипломатичный, способный и образованный, со связями в верхах и знанием языков, который вот-вот всё разрулит и будет государству нашему, стране и народу сплошное счастье, мирное урегулирование и гарантии безопасности на веки веков (или хотя бы до ближайшей пятницы), очень хочется спросить: с какого бодуна он решил, что способен вести какие угодно переговоры с кем угодно на какую угодно тему? Кто ему об этом сказал?! Мама? Жена? Двоюродная бабушка?! Или он сам насчёт себя так решил ещё в шестом классе своей очень средней школы, покурив шмаль за гаражами? А между тем, со времён старого советского, ещё брежневского МИДа, можно назвать хоть один отечественный успех за переговорным столом?! Ни единого раза за три с половиной десятилетия, со времён Горбачёва, наши переговоры с кем бы то ни было по какому угодно поводу на каком угодно уровне, вплоть до высшего, ни к чему хорошему ни для страны, ни для государства, ни для его населения, считай и называй его хоть гражданами, хоть подданными, хоть электоратом, не привели и привести не могли, кроме потерь и поражений, всегда неоправданных, всегда обидных и иногда стратегических.