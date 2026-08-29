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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Римашевский об отличиях системы Тамбиева от Кудашова: «Требования примерно такие же, просто нужно играть агрессивнее и выигрывать каждое единоборство»

Нападающий « Динамо »  Егор Римашевский высказался после победы над « Автомобилистом » (5:2) в матче Кубка мэра Москвы.

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