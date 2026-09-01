Press TV: Иран запустил ракеты и БПЛА в сторону баз США на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Ирана начали наносить удары по базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Press TV.
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