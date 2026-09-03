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Царьград

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Смертельное ДТП в Петербурге - легковушка влетела под грузовик, водитель погиб на месте. Подробности

Смертельное ДТП в Петербурге - легковушка влетела под грузовик, водитель погиб на месте. Подробности

ДТП, унёсшее жизнь водителя, произошло вечером 2 сентября. "Мазда" влетела под стоящий грузовик.Смертельное ДТП произошло вечером 2 сентября в Санкт-Петербурге.

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