Народный календарь. Дневник погоды 8 июня 2021 года

Любовь ИвановнаДом/ДачаНародный календарь. Дневник погоды 8 июня 2021 годаДоброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 8 ИЮНЯ.КАРП КАРПОЛОВ Православная церковь 8 июня почитает апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюбовь ИвановнаДоброе утро !!Во вторник, 8 июня, в Калужской области сохранится дождливая погода. Утром прогнозируется около +15, днем – до +21, вечером – в районе +16. Осадки возможны в течение всех суток. Влажность воздуха в Калуге будет превышать 80%. Порывы ветра – до 2 м/с.Комментировать
Свежие комментарии