Под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина в Минстрое России состоялась серия совещаний, посвященных развитию и увеличению объемов жилищного строительства на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях.
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