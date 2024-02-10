Под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина в Минстрое России состоялась серия совещаний, посвященных развитию и увеличению объемов жилищного строительства на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях.