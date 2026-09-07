Регионы России
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Регионы России

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Минобороны России уничтожило 32 украинских беспилотника над юго-западными регионами

Минобороны России уничтожило 32 украинских беспилотника над юго-западными регионами

В течение 7 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 украинских беспилотных самолета над территориями нескольких российских регионов и акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ.

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